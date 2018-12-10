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Для изучения «Марианской впадины» в Петербурге построят батискаф

Компания «Адмиралтейские верфи» вскоре приступит к постройке особого глубоководного батискафа. Управляемый аппарат предназначен для спуска на дно Марианской впадины. Решение принято руководством производителя.
Для изучения «Марианской впадины» в Петербурге построят батискаф

Задача значимая, но она выполнима, заявили в дирекции компании в ходе пресс-конференции. К проектированию отечественного батискафа приступят в следующем году. В настоящее время формируется техзадание. Ведутся поиски компаний, которые выступят в качестве поставщиков необходимых элементов для батискафа. Прорабатывается и вопрос поставки оборудования. Далее необходимо будет утвердить техпроект. Вслед за этим заинтересованные стороны станут искать возможность привлечения дополнительных денежных средств. Далее, на третьем этапе, последуют строительство батискафа и его испытания.

Исследователь Фёдор Конюхов проинформировал в марте относительно планов по организации экспедиции на дно впадины. Он заявил, что в научной миссии, кроме него, будет задействован и известный полярник Артур Чилингаров.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:00

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