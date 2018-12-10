Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее новым фото в Instagram

На фото Стефания Маликова позирует в простой белой водолазке. В подписи к публикации знаменитость пожелала всем подписчикам хорошего, а также легкого понедельника. Фолловеры оценили фотографию дочери Маликова и одарили ее многочисленными комплиментами. Многие назвали ее нежной, милой и очаровательной, такой же, как и букет розовых тюльпанов в декабре.Ранее Стефания Маликова обнародовала снимок в костюме белого цвета. Фотография была сделана в рамках рекламной кампании одного из средств по уходу за волосами.Напомним, что дочь Маликова является студенткой одного из столичных ВУЗов. Кроме этого, она активно общается с подписчиками, посещает светские мероприятия, участвует в разнообразных фотосессиях.