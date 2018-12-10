«Роскосмос» и NASA ответили на призывы фанатов Marvel Studios по спасению Тони Старка





После публикации на сайте YouTube трейлера Avengers: The End Game, поклонники кинокомиксов Marvel Studios начали «забрасывать» почту космического ведомства сообщениями с призывом спасти Тони Старка, дрейфующего в космосе после финала событий «Мстители: Война Бесконечности». NASA посоветовало фанатам Железного человека слушать радиоэфир и сканировать звёздное небо в поисках супергероя.«Роскосмос» также не остался в стороне и отреагировал на призывы сообщества Marvel в соцсети. Представители корпорации успокоили фанатов и пообещали, что на следующий день супергеройский экипаж в составе Олега Кононенко и Сергея Прокопьева отправится на секретную миссию по спасению Тони Старка.