Свекровь испортила концерт оперной певице Марии Максаковой в Риге





Мария Максакова при жизни мужа не успела познакомиться с Людмилой Вороненковой. Женщина сейчас активно посещает всяческие телепрограммы, на которых рассказывает, что сын Иван, рожденный в браке с парламентарием, является ему не родным. Сама же оперная дива считает, что свекровь старается развить очередной скандал, чтобы ей заплатили деньги.После этого интервью Людмила Вороненкова вместе со своей дочерью Ириной и съемочной группой «На самом деле» отправилась в Ригу, где на данный момент проживает Максакова. Почетные гости заняли свои места в первом ряду. После того, как певица исполнила четыре арии, свекровь подошла к ней и вручила букет роз. Артистка испугалась и ушла со сцены, позвав с собой дирижера.Такая реакция поставила в тупик мать покойного Вороненкова. Она стала ждать, когда закончится концерт, чтобы поговорить с Максаковой. Однако в ходе второго акта к женщине подошел неизвестный и попросил покинуть зал.Свекрови оперной дивы очень не понравилось поведение невестки. Уже в студии шоу она заявила, что еще при жизни Дениса Вороненкова Мария Максакова взяла у него суммы в десять миллионов долларов, которые якобы не собиралась отдавать. Узнав об этом, супруг избил певицу, после чего та сообщила о выкидыше.