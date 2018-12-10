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Свекровь испортила концерт оперной певице Марии Максаковой в Риге

Первый за долгое время концерт оперной дивы Марии Максковой закончился скандалом. Все дело в том, что на него приехала мать ее покойного супруга Дениса Вороненкова, вместе со свекровью находилась целая группа телевизионщиков.


Мария Максакова при жизни мужа не успела познакомиться с Людмилой Вороненковой. Женщина сейчас активно посещает всяческие телепрограммы, на которых рассказывает, что сын Иван, рожденный в браке с парламентарием, является ему не родным. Сама же оперная дива считает, что свекровь старается развить очередной скандал, чтобы ей заплатили деньги.

После этого интервью Людмила Вороненкова вместе со своей дочерью Ириной и съемочной группой «На самом деле» отправилась в Ригу, где на данный момент проживает Максакова. Почетные гости заняли свои места в первом ряду. После того, как певица исполнила четыре арии, свекровь подошла к ней и вручила букет роз. Артистка испугалась и ушла со сцены, позвав с собой дирижера.
Свекровь испортила концерт оперной певице Марии Максаковой в Риге

Такая реакция поставила в тупик мать покойного Вороненкова. Она стала ждать, когда закончится концерт, чтобы поговорить с Максаковой. Однако в ходе второго акта к женщине подошел неизвестный и попросил покинуть зал.

Свекрови оперной дивы очень не понравилось поведение невестки. Уже в студии шоу она заявила, что еще при жизни Дениса Вороненкова Мария Максакова взяла у него суммы в десять миллионов долларов, которые якобы не собиралась отдавать. Узнав об этом, супруг избил певицу, после чего та сообщила о выкидыше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:54

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