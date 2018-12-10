Новорожденная девочка из Великобритании умерла в результате заражения герпесом после поцелуя родителей





Молодая мама Келли Айнесон рассказала, что ее беременность протекала не очень спокойно. На УЗИ медики обнаружили, что у плода есть риск развития синдрома Дауна. Предложение прервать беременность женщина отвергла. С помощью кесарева сечения девочка появилась на свет без каких либо проблем со здоровьем. Маму и новорожденную выписали, и они отправились домой. Однако после двух дней пребывания в родных стенах их снова доставили в больницу. Маленькая Киара стала терять вес, а позднее ей поставили диагноз герпес, который привел к заражению крови. Чтобы облегчить ее состояние, медики приняли решение оправить ребенка в искусственную кому. И предупредили мать, что вероятнее всего это нанесет вред мозгу ее дочери.После двух недель борьбы за жизнь Киары, врачи отключили ее от аппарата, поскольку спасти ее уже было невозможно. Единственной причиной, по которой ребенок заразился этим вирусом, стал поцелуй кого-то из членов семьи. Неокрепший организм не смог справиться с заражением.