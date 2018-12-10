An Tu Tu назвал ТОП-10 самых популярных смартфонов и планшетов от Apple





В интернете разместили рейтинг самых востребованных мобильных устройств, произведенных корпорацией Apple. Сравнение проведено на ноябрь нынешнего года, лидером признали 10,2-дюймовый планшет iPad Pro, он заслужил 99% в ТОП-10. На второй позиции находится версия iPad Pro с 9,7-дюймовым экраном (98%). Далее следует смартфон iPhone SE, набравший такое же количество процентов. Специалисты указывают и на медиаплеер iPod Touch шестой генерации (97%).На пятом месте в ТОП-10 находится iPad Mini 2. Указывают и на iPad Air 2 и iPad Pro с 10,5-дюймовым дисплеем (у всех - 97%). Далее в престижном ТОП-10 следуют смартфоны iPhone 5S, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Данные гаджеты набрали по 97% отзывов по анализу специалистов AnTuTu.