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An Tu Tu назвал ТОП-10 самых популярных смартфонов и планшетов от Apple

Опубликован ноябрьский ТОП-10 самых популярных девайсов от Apple на ОС iOS. В перечень от An Tu Tu вошли планшеты, смартфоны и медиаплееры. Модели iPhone XS, XS Max имеют по 89%, у iPhone XR - 84% голосов.
An Tu Tu назвал ТОП-10 самых популярных смартфонов и планшетов от Apple

В интернете разместили рейтинг самых востребованных мобильных устройств, произведенных корпорацией Apple. Сравнение проведено на ноябрь нынешнего года, лидером признали 10,2-дюймовый планшет iPad Pro, он заслужил 99% в ТОП-10. На второй позиции находится версия iPad Pro с 9,7-дюймовым экраном (98%). Далее следует смартфон iPhone SE, набравший такое же количество процентов. Специалисты указывают и на медиаплеер iPod Touch шестой генерации (97%).

На пятом месте в ТОП-10 находится iPad Mini 2. Указывают и на iPad Air 2 и iPad Pro с 10,5-дюймовым дисплеем (у всех - 97%). Далее в престижном ТОП-10 следуют смартфоны iPhone 5S, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Данные гаджеты набрали по 97% отзывов по анализу специалистов AnTuTu.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:07

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