АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Ученые увеличили скорость компьютера с помощью биологического вируса

Ученые, работающие на базе Массачусетского университета (США), нашли действенный способ, который помогает ускорить работу ПК посредством биологического вируса. Речь идет о бактериофаге М13, позволяющем существенно уменьшить время, потраченное за перевод информации из оперативной памяти в долговременную.
Ученые увеличили скорость компьютера с помощью биологического вируса

Статистика показывает, что на сегодняшний день многие компьютеры функционируют не очень быстро из-за небольшой задержки в процессе перемещения и обработки данных из ОЗУ в хранилище, находящееся непосредственно на жестком диске. На такие процессы требуется несколько миллисекунд.

По словам американских исследователей, существует способ сокращения данной задержки. В частности, предлагается два хранилища заменить на одно, имеющее память с уникальным фазовым переходом. Однако сейчас подобные технические устройства нагреваются до рекордной температуры, под действием которой разрушается антимонид галлия, а это один из базовых материалов.

Научная работа проводилась при активном участии специалистов из Сингапурского университета. Ученые выяснили, что вышеназванный бактериофаг способен обеспечить взаимосвязь частиц антимонида галлия и сохранить полноценную работоспособность при воздействии высоких температур.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции
Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее
«Роскосмос» и NASA ответили на призывы фанатов
Свекровь испортила концерт оперной певице Марии
Новорожденная девочка из Великобритании умерла в
Ученые обнаружили связь между инсультом и
Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его
Ученые увеличили скорость компьютера с помощью
An Tu Tu назвал ТОП-10 самых популярных
Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5
Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на
«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и
Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в
Самыми опасными продуктами онкологи назвали мясо
Ксения Бородина похвасталась успехами старшей
Андрей Малахов опубликовал в Instagram фото
Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался,
Главный Дед Мороз России пожелал Владимиру Путину
NASA не успело удалить из прямого эфира с МКС
В Сети рассекретили большой размер ноги Ольги
Почти все модели Kia выросли в цене с начала
Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов
Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke
Мария Кожевникова объяснила подписчикам в
Юлия Началова рассказала об опасной пластической
Уфологи: Нибиру показалась в небе над Италией
Mazda выпустит новую модель на базе Mazda RX-8
СМИ: Любовнице Кая Метова Анастасии 26 лет
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Просмотреть все новости