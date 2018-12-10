Ученые увеличили скорость компьютера с помощью биологического вируса





Статистика показывает, что на сегодняшний день многие компьютеры функционируют не очень быстро из-за небольшой задержки в процессе перемещения и обработки данных из ОЗУ в хранилище, находящееся непосредственно на жестком диске. На такие процессы требуется несколько миллисекунд.По словам американских исследователей, существует способ сокращения данной задержки. В частности, предлагается два хранилища заменить на одно, имеющее память с уникальным фазовым переходом. Однако сейчас подобные технические устройства нагреваются до рекордной температуры, под действием которой разрушается антимонид галлия, а это один из базовых материалов.Научная работа проводилась при активном участии специалистов из Сингапурского университета. Ученые выяснили, что вышеназванный бактериофаг способен обеспечить взаимосвязь частиц антимонида галлия и сохранить полноценную работоспособность при воздействии высоких температур.