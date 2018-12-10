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Самые эпатажные знаменитости современности
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Самые эпатажные знаменитости современности

Современным миром правит не столько красота, сколько эпатаж, а потому неудивительно, что многие известные люди прославились именно благодаря данному приёму. Для того чтобы удерживать внимание общественности к собственной персоне, они шокируют окружающих нелепыми и провокационными образами и поступками, предаваясь данному делу со всем рвением. Представляем вниманию самых эпатажных знаменитостей, вовсю использующих этот инструмент саморекламы.

Леди Гага
Самые эпатажные знаменитости современности

Королевой эпатажа зарубежного шоу-бизнеса вполне можно считать 32-летнюю певицу Леди Гагу. Её музыкальные пластинки моментально раскупаются миллионами фанатов, а сама она – обладательница множества музыкальных наград. Под влиянием рок-музыканта Дэвида Боуи, певца и танцора Майкла Джексона, исполнительницы и актрисы Мадонны и рок-коллектива Queen Леди Гага создала собственный эпатажный образ, благодаря которому достигла огромной популярности.
Самые эпатажные знаменитости современности

Артистка славится не только неоднозначными сценическими нарядами, но также нестандартным мейкапом и эксцентричным музыкальным исполнением. Однажды она посетила церемонию, облачившись в «костюм» из настоящего мяса.
Самые эпатажные знаменитости современности

Наряду с этим Леди Гага – разносторонне развитая личность, пробившая дорогу в шоу-бизнес не только эпатажным поведением, но и талантом. Знаменитость является дизайнером одежды, актрисой, имиджмейкером и благотворительницей.

Жанна Агузарова
Самые эпатажные знаменитости современности

В отечественном шоу-бизнесе королевой эпатажа считается Жанна Агузарова. Экс-солистка «Браво» не раз появлялась на мероприятиях в нарядах, граничащих с китчем, а в интервью с лёгкостью рассказывала журналистам о связи с «инопланетянами». Однако артистка добилась признания, в первую очередь, не своей непредсказуемостью, а из-за великолепных вокальных данных. В 1980-х годах читатели «Московского комсомольца» дважды признавали Жанну Агузарову второй по значимости российской певицей – естественно, после Аллы Пугачёвой.
Самые эпатажные знаменитости современности

Ныне 56-летняя исполнительница даёт концерты в небольших клубах, а также занимается живописью.

Анастасия Волочкова
Самые эпатажные знаменитости современности

Анастасии Волочковой для эпатирования публики нелепые наряды вовсе не нужны. Ей достаточно продемонстрировать очередной свой «фирменный» шпагат в ультрамини-купальнике.
Самые эпатажные знаменитости современности

Также балерина приобрела скандальную славу после бурных романов, интимные подробности которых были обнародованы в Сети.

Сергей Зверев
Самые эпатажные знаменитости современности

Изначально начиная карьеру как обычный столичный парикмахер, нынче Сергей Зверев является модным и востребованным стилистом. В 1990-х он попал в серьёзное ДТП и сильно травмировался, а потому ему пришлось лечь под нож пластического хирурга.
Самые эпатажные знаменитости современности

Несмотря на слабые, по мнению ряда критиков, вокальные способности, «король гламура» записал не один музыкальный хит (один из них он посвятил Алле Пугачёвой).

Никита Джигурда
Самые эпатажные знаменитости современности

В свои 57 лет Никита Джигурда продолжает активно использовать образ брутального мачо, хотя происходившие с ним курьёзы приходят на память поклонникам чаще, чем его творческие проекты (работа в кино и театре, пение). Так, артист в своё время шокировал общественность, разметив на просторах интернета клипы, демонстрирующие рождение его детей от супруги Марины Анисиной. Далее он опубликовал в Сети некий «приквел» – музыкальный ролик о зачатии с элементами лёгкой эротики.
Самые эпатажные знаменитости современности

В 2008 году Никита Джигурда был участником реалити-шоу «Последний герой», однако, отказавшись прыгнуть с борта судна в море, был отчислен в первый же день. В 2016 году актёр в рамках пресс-конференции, темой которой был его развод с женой, исполнил эротический танец под собственное горловое пение мантр.
Самые эпатажные знаменитости современности

Интернет-пользователи часто обсуждают внешний вид шоумена, его наряды и причуды.

Владимир Жириновский
Самые эпатажные знаменитости современности

Известный политический деятель руководит 3-й по величине политической партией в РФ. В Думу его избирали 5 раз подряд. Владимир Жириновский всегда выделяется стильной одеждой и запоминающимися выступлениями.
Самые эпатажные знаменитости современности

Владимир Жириновский не боится показаться странным: он и залезал в фонтан, и примерял красные и жёлтые пиджаки, и зачитывал рэп на новогоднем выступлении.
Самые эпатажные знаменитости современности

Однако же, несмотря на имидж непредсказуемого и порой неуравновешенного человека, Владимир Вольфович – доктор философских наук и авторитетный политик, к мнению которого прислушивается даже государственный глава Владимир Путин.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:22

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