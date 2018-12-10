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Самыми опасными продуктами онкологи назвали мясо на гриле и сахар

Онкологи составили список опасных продуктов, которые могут вызывать рак. В перечне оказались сахар, мясо на гриле, а также курение электронных сигарет.
Самыми опасными продуктами онкологи назвали мясо на гриле и сахар

Самый большой вред организму людей наносит мясо на гриле. Частое употребление данного блюда провоцирует появление рака желудка. Все дело в том, что на фоне сгорания древесины из-за дыма образуются опасные элементы, проникающие в первичный продукт. Они, в свою очередь, вызывают и онкологические процессы.

По мнению специалистов, к запретным продуктам относится и сахар, ведь он влечет за собой появление новообразования. В качестве профилактических мероприятий рекомендуется измерять уровень глюкозы в крови натощак.

Опасной привычкой эксперты называют и электронные сигареты, в которых содержатся такие же опасные вещества, как в обычном табаке.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:35

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