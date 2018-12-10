Самыми опасными продуктами онкологи назвали мясо на гриле и сахар





Самый большой вред организму людей наносит мясо на гриле. Частое употребление данного блюда провоцирует появление рака желудка. Все дело в том, что на фоне сгорания древесины из-за дыма образуются опасные элементы, проникающие в первичный продукт. Они, в свою очередь, вызывают и онкологические процессы.По мнению специалистов, к запретным продуктам относится и сахар, ведь он влечет за собой появление новообразования. В качестве профилактических мероприятий рекомендуется измерять уровень глюкозы в крови натощак.Опасной привычкой эксперты называют и электронные сигареты, в которых содержатся такие же опасные вещества, как в обычном табаке.