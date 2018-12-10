Ксения Бородина похвасталась успехами старшей дочери Маруси

«Моя крошка, такая маленькая и такая трудяга..» - пишет Ксения.

Вчера, 9 декабря, Ксюша разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, который полностью посвятила своей старшей дочери Маруси, чем очень порадовала поклонников.Как рассказала Бородина, на днях ее наследница заняла второе место на Открытом первенстве по художественной гимнастике, где принимало участие шестнадцать девочек ее возраста.Оказалось, что телезнаменитость считает свою 9-летнюю дочь очень сильной девочкой, ведь понимает, какие усилия Маруся докладывает 2-3 раза в неделю по 3 часа, когда тренируется. Выяснилось, что на гимнастику девочка ходит после школы, которая заканчивается почти в 4 часа вечера и это помимо того, что школьница практически каждый день посещает репетиторов.По словам Бородиной, она просто-таки убеждена в том, что совсем скоро ее наследница займет и первое место, но для этого ей нужно еще больше работать над собой. Также Ксения добавила, что очень счастлива за Марусю и это огромная победа для всего их семейства.Нужно сказать, что пост ведущей «Дома-2» тут же оценили поклонники звезды, которые буквально забросали 9-летнюю девочку словами восхищения и поздравлениями. Сама же публикация Бородиной меньше чем за сутки набрала больше 500 тысяч лайков.