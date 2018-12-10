Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в ролике против Brexit
На просторах Сети появилось видео, где актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в популярной трилогии «Властелин колец», изобразил британского премьера Терезу Мэй. Там был повторен знаменитый монолог персонажа из вышеназванной картины, но вместо фразы «моя прелесть» прозвучало словосочетание «мой Brexit».
В пародии актер умело изобразил раздвоение личности: с одной стороны «Тереза Мэй» перечисляла плюсы выхода государства из ЕС, с другой говорит обо всех минусах, которые будет ощущать местное население. В диалоге своеобразный премьер надеется, что британцы ненавидят соглашение, но «альтер эго» мешает прислушаться к их мнению.
Brexit - проект соглашения, который предусматривает выход Великобритании из ЕС. Страна должна покинуть европейское объединение 29 марта следующего года. В проекте описаны все главные аспекты и права граждан.
В пародии актер умело изобразил раздвоение личности: с одной стороны «Тереза Мэй» перечисляла плюсы выхода государства из ЕС, с другой говорит обо всех минусах, которые будет ощущать местное население. В диалоге своеобразный премьер надеется, что британцы ненавидят соглашение, но «альтер эго» мешает прислушаться к их мнению.
Brexit - проект соглашения, который предусматривает выход Великобритании из ЕС. Страна должна покинуть европейское объединение 29 марта следующего года. В проекте описаны все главные аспекты и права граждан.
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:42