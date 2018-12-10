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Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в ролике против Brexit

На просторах Сети появилось видео, где актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в популярной трилогии «Властелин колец», изобразил британского премьера Терезу Мэй. Там был повторен знаменитый монолог персонажа из вышеназванной картины, но вместо фразы «моя прелесть» прозвучало словосочетание «мой Brexit».
Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в ролике против Brexit

В пародии актер умело изобразил раздвоение личности: с одной стороны «Тереза Мэй» перечисляла плюсы выхода государства из ЕС, с другой говорит обо всех минусах, которые будет ощущать местное население. В диалоге своеобразный премьер надеется, что британцы ненавидят соглашение, но «альтер эго» мешает прислушаться к их мнению.

Brexit - проект соглашения, который предусматривает выход Великобритании из ЕС. Страна должна покинуть европейское объединение 29 марта следующего года. В проекте описаны все главные аспекты и права граждан.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:42

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