Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в ролике против Brexit





В пародии актер умело изобразил раздвоение личности: с одной стороны «Тереза Мэй» перечисляла плюсы выхода государства из ЕС, с другой говорит обо всех минусах, которые будет ощущать местное население. В диалоге своеобразный премьер надеется, что британцы ненавидят соглашение, но «альтер эго» мешает прислушаться к их мнению.Brexit - проект соглашения, который предусматривает выход Великобритании из ЕС. Страна должна покинуть европейское объединение 29 марта следующего года. В проекте описаны все главные аспекты и права граждан.