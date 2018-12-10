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Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался, что переписывается с ней

Экс-участник «Дом-2» Роман Гриценко многим запомнился своей яркой внешностью и намеком на романтические отношения Ольгой Бузовой. Сегодня парень настроен исключительно на карьеру, но признался, что иногда переписывается со звездой.

Роман Гриценко ушел с проекта в сентябре, так как посчитал, что ему нужно расти дальше. Одной из причин добиться большего, чем участие телестройки оказалась Ольга Бузова – молодой человек очень хотел, что ведущая им гордилась.

Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался, что переписывается с ней

О Бузовой Роман вспоминает с теплотой и отмечает, что хорошо к ней относится, однако это не несет какого-либо любовного контекста. Гриценко признался, что переписывается с Бузовой, но тайны из своей переписки не делает.

Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался, что переписывается с ней

Парень считает, что первым делом нужно «встать на ноги», но при этом допускает что может влюбиться какую-либо красавицу, проходящую мимо, однако пока влюбленности в его жизни не случилось, как впрочем, и в жизни Ольги Бузовой, роман с которой экс-участнику приписывали очень долго.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:18

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