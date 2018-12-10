Андрей Малахов опубликовал в Instagram фото прогулки с сыном





Малахов провел с годовалым сыном Александром минувшее воскресенье. На фото видно, что звездный папа пытается сделать все, чтобы порадовать ребенка.«Кто в теремочке живёт? На прогулке с Сашей Малаховым», - подписал публикацию ведущий.Пользователи социальной сети Instagram оценили юмор Андрея Малахова, многие из них задались вопросом, как знаменитости удалось поместиться в теремке. Также поклонников озадачило, где спрятался сам ребенок. Отметим, что ни Малахов, ни его супруга Наталья Шкулева не показывают сына, несмотря на то, что малышу уже исполнился один год.