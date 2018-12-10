NASA не успело удалить из прямого эфира с МКС изображение гигантского НЛО на орбите Земли





Светящийся внеземной корабль пришельцев был хорошо виден на фоне станции, а также он немного возвышался над Голубой планетой, окруженный голубоватыми потоками газов. После такого зрелища NASA внезапно прервало трансляцию, сообщив о временной потере сигнала.Озадаченные исследователи сразу стали говорить об НЛО, имеющим внушительные размеры. Некоторые скептики предположили, что это мог быть обычный космический шар, состоящий изо льда, вот только многие люди не согласились с их выводами, потому что раньше рядом с МКС тоже были замечены технологии гуманоидов.