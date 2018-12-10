Главный Дед Мороз России пожелал Владимиру Путину уверенности и сил в Новом году





Всероссийский Дед Мороз подчеркнул, что Россия – самая большая страна в мире и напомнил, что ее главная ценность заключается в многонациональности.В своем новогоднем обращении Дед Мороз призвал россиян поддержать лидера страны, так, как у него тяжелая и ответственная работа.Также, выступающий рассказал, что уже успел объехать множество городов России и везде он чувствовал себя как дома: его принимали тепло и радостно.