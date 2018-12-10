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Главный Дед Мороз России пожелал Владимиру Путину уверенности и сил в Новом году

В Москве главный Дед Мороз России пожелал лидеру государства Владимир Владимировичу, в Новом году, много сил и уверенности. По его мнению – это то, что необходимо президенту для управления такой огромной страной.
Главный Дед Мороз России пожелал Владимиру Путину уверенности и сил в Новом году

Всероссийский Дед Мороз подчеркнул, что Россия – самая большая страна в мире и напомнил, что ее главная ценность заключается в многонациональности.

В своем новогоднем обращении Дед Мороз призвал россиян поддержать лидера страны, так, как у него тяжелая и ответственная работа.

Также, выступающий рассказал, что уже успел объехать множество городов России и везде он чувствовал себя как дома: его принимали тепло и радостно.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:16

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