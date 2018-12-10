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Юлия Началова рассказала об опасной пластической операции в программе «Душевный разговор с Жасмин»

Известная российская певица Юлия Началова стала гостьей программы «Душевный разговор с Жасмин». В интервью артистка поделилась воспоминаниями о неудачной пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни.
Юлия Началова рассказала об опасной пластической операции в программе «Душевный разговор с Жасмин»

Юлия Началова в начале «нулевых» все свое время проводила за океаном в США. Там она работала с ведущими продюсерами. После того, как она родила ребенка, фигура певицы требовала корректировки. Для этого были найдены лучшие пластические хирурги. По словам Началовой, они входили в 5-ку лучших врачей на планете. После операции певица улетела в Россию, однако уже на борту самолета почувствовала себя плохо. Не пересаживаясь, звезда вылетела обратно в Лос-Анджелес, чтобы попасть на прием к своему хирургу.

Попасть к доктору Началовой было сложно, поскольку его смена заканчивалась и он не хотел ее принимать. После долгих уговоров артистку осмотрели и в срочном порядке отправили на операционный стол. Позже выяснилось, что ей занесли инфекцию, которая привела к сепсису. По словам исполнительницы, операция длилась около пяти часов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:24

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