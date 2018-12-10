Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke состоится летом 2019 года
Ранее представители компании Nissan объявляли о начале производства обновлённой модели кроссовера осенью 2018 года. По информации британского автомобильного журнала Auto Express, летом 2019 года ожидается презентация нового Nissan Juke.
Внешний вид обновлённого Nissan Juke спроектирован Лондонским автомобильным тюнинг-ателье. По заявлениям разработчиков, дизайн нового кроссовера значительно отличается от предыдущей модели линейки. Они добавили, что новинка разработана не на базе представленных ранее концептов Nissan iMix и Nissan Leaf.
Nissan Juke стал легче и надёжней, базируется на платформе CMF-B от Renault-Nissan с возможностью выбора одного из нескольких вариантов коробок передач. Кроссовер оснащён вариантами из двигателей объёмом 0,9 литром и мощностью в 90 л.с. и 1,2-литровым на 115 л.с. Помимо этого, линейка включает в себя топовую модель с турбомотором ёмкостью 1,5 литра, отдачей в 110 л.с и системой полного привода.
По информации журналистов британского издания Auto Express, новый кроссовер Nissan Juke представят летом 2019 года.
Внешний вид обновлённого Nissan Juke спроектирован Лондонским автомобильным тюнинг-ателье. По заявлениям разработчиков, дизайн нового кроссовера значительно отличается от предыдущей модели линейки. Они добавили, что новинка разработана не на базе представленных ранее концептов Nissan iMix и Nissan Leaf.
Nissan Juke стал легче и надёжней, базируется на платформе CMF-B от Renault-Nissan с возможностью выбора одного из нескольких вариантов коробок передач. Кроссовер оснащён вариантами из двигателей объёмом 0,9 литром и мощностью в 90 л.с. и 1,2-литровым на 115 л.с. Помимо этого, линейка включает в себя топовую модель с турбомотором ёмкостью 1,5 литра, отдачей в 110 л.с и системой полного привода.
По информации журналистов британского издания Auto Express, новый кроссовер Nissan Juke представят летом 2019 года.
Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:43