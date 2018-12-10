Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke состоится летом 2019 года





Внешний вид обновлённого Nissan Juke спроектирован Лондонским автомобильным тюнинг-ателье. По заявлениям разработчиков, дизайн нового кроссовера значительно отличается от предыдущей модели линейки. Они добавили, что новинка разработана не на базе представленных ранее концептов Nissan iMix и Nissan Leaf.Nissan Juke стал легче и надёжней, базируется на платформе CMF-B от Renault-Nissan с возможностью выбора одного из нескольких вариантов коробок передач. Кроссовер оснащён вариантами из двигателей объёмом 0,9 литром и мощностью в 90 л.с. и 1,2-литровым на 115 л.с. Помимо этого, линейка включает в себя топовую модель с турбомотором ёмкостью 1,5 литра, отдачей в 110 л.с и системой полного привода.По информации журналистов британского издания Auto Express, новый кроссовер Nissan Juke представят летом 2019 года.