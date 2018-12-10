АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke состоится летом 2019 года

Ранее представители компании Nissan объявляли о начале производства обновлённой модели кроссовера осенью 2018 года. По информации британского автомобильного журнала Auto Express, летом 2019 года ожидается презентация нового Nissan Juke.
Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke состоится летом 2019 года

Внешний вид обновлённого Nissan Juke спроектирован Лондонским автомобильным тюнинг-ателье. По заявлениям разработчиков, дизайн нового кроссовера значительно отличается от предыдущей модели линейки. Они добавили, что новинка разработана не на базе представленных ранее концептов Nissan iMix и Nissan Leaf.

Nissan Juke стал легче и надёжней, базируется на платформе CMF-B от Renault-Nissan с возможностью выбора одного из нескольких вариантов коробок передач. Кроссовер оснащён вариантами из двигателей объёмом 0,9 литром и мощностью в 90 л.с. и 1,2-литровым на 115 л.с. Помимо этого, линейка включает в себя топовую модель с турбомотором ёмкостью 1,5 литра, отдачей в 110 л.с и системой полного привода.

По информации журналистов британского издания Auto Express, новый кроссовер Nissan Juke представят летом 2019 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался,
Главный Дед Мороз России пожелал Владимиру Путину
NASA не успело удалить из прямого эфира с МКС
В Сети рассекретили большой размер ноги Ольги
Почти все модели Kia выросли в цене с начала
Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов
Показ обновлённого кроссовера Nissan Juke
Мария Кожевникова объяснила подписчикам в
Юлия Началова рассказала об опасной пластической
Уфологи: Нибиру показалась в небе над Италией
Mazda выпустит новую модель на базе Mazda RX-8
СМИ: Любовнице Кая Метова Анастасии 26 лет
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Просмотреть все новости