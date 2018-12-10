Мария Кожевникова объяснила подписчикам в Instagram почему не показывает лицо младшего сына
На своей странице в Instagram артистка Мария Кожевникова, рассказала подписчикам по какой причине не показывает лицо младшего сына Василия. Актриса ответила на все комментарии любопытных фанатов, что еще не готова показать миру своего малыша.
Разносторонняя Кожевникова, очень часто откровенничает со своими поклонниками на страницах социальной сети. В Instagram актриса рассказывает, как воспитывает наследников, делится советами и опытом многодетной мамы. Не оставляет звезда без внимания и актуальные события в стране, комментируя их. Также, Кожевникова не стесняется делиться фотоснимками своих старших детей Ивана и Максима. Несмотря на частые обновления фото и разного рода высказывания в сети, Мария все еще не показала, следившей за ее жизнью публике, младшего ребенка родившегося в июле 2017 года.
На все домыслы о причинах такой скрытности Мария Кожевникова дала ответ в микроблоге «Я просто, как мама еще не почувствовала, что пришло время! Как только это ощущение появится, я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком Василием Васильевым».
Разносторонняя Кожевникова, очень часто откровенничает со своими поклонниками на страницах социальной сети. В Instagram актриса рассказывает, как воспитывает наследников, делится советами и опытом многодетной мамы. Не оставляет звезда без внимания и актуальные события в стране, комментируя их. Также, Кожевникова не стесняется делиться фотоснимками своих старших детей Ивана и Максима. Несмотря на частые обновления фото и разного рода высказывания в сети, Мария все еще не показала, следившей за ее жизнью публике, младшего ребенка родившегося в июле 2017 года.
На все домыслы о причинах такой скрытности Мария Кожевникова дала ответ в микроблоге «Я просто, как мама еще не почувствовала, что пришло время! Как только это ощущение появится, я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком Василием Васильевым».
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:31