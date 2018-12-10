Мария Кожевникова объяснила подписчикам в Instagram почему не показывает лицо младшего сына





Разносторонняя Кожевникова, очень часто откровенничает со своими поклонниками на страницах социальной сети. В Instagram актриса рассказывает, как воспитывает наследников, делится советами и опытом многодетной мамы. Не оставляет звезда без внимания и актуальные события в стране, комментируя их. Также, Кожевникова не стесняется делиться фотоснимками своих старших детей Ивана и Максима. Несмотря на частые обновления фото и разного рода высказывания в сети, Мария все еще не показала, следившей за ее жизнью публике, младшего ребенка родившегося в июле 2017 года.На все домыслы о причинах такой скрытности Мария Кожевникова дала ответ в микроблоге «Я просто, как мама еще не почувствовала, что пришло время! Как только это ощущение появится, я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком Василием Васильевым».