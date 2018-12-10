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Mazda выпустит новую модель на базе Mazda RX-8

Компания Mazda анонсировала выпуск новой модели. Автомобиль Mazda RX-8 получил преемника.
Mazda выпустит новую модель на базе Mazda RX-8

В недавнем интервью журналистам, представитель компании Mazda рассказал, что они собираются начать производство нового автомобиля на базе спорткара Mazda RX-8? снятого с производства в 2012 году. Однако прежде им предстоит урегулировать вопросы с усилением норм по выбросам вредных веществ для автомобилей, введённых в странах Евросоюза.

В 2017 году на гоночной трассе Nürburgring прошёл тест-драйв японского спорткара, который вероятно станет преемником Mazda RX-8. Судя по слухам, релиз новой модели состоится в 2020 году и будет приурочен к 100 годовщине компании Mazda.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:07

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