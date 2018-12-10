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СМИ: Любовнице Кая Метова Анастасии 26 лет

На ежегодном предновогоднем концерте под названием "Легенды "Ретро FM" известный российский композитор и певец Кай Метов появился со своей молодой невестой Анастасией. Артисту на сегодняшний день 54, а его спутнице 26.
СМИ: Любовнице Кая Метова Анастасии 26 лет

Кай Метов пришел на концерт в «Олимпийский» с молодой девушкой, которую представлял всем как невесту по имени Анастасия. Девушка в интервью призналась, что совсем не замечает разницы в возрасте, поскольку ее избранник молод в душе и устраивает ее в спальне. Их знакомство произошло 6 лет назад, они обменялись телефонами, а позже завязались отношения, сейчас пара живет под одной крышей.

Анастасия также рассказала, что нашла путь к желудку Кая Метова. Зная, что он любит рыбу, старается как можно чаще ее готовить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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