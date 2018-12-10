СМИ: Любовнице Кая Метова Анастасии 26 лет

Кай Метов пришел на концерт в «Олимпийский» с молодой девушкой, которую представлял всем как невесту по имени Анастасия. Девушка в интервью призналась, что совсем не замечает разницы в возрасте, поскольку ее избранник молод в душе и устраивает ее в спальне. Их знакомство произошло 6 лет назад, они обменялись телефонами, а позже завязались отношения, сейчас пара живет под одной крышей.Анастасия также рассказала, что нашла путь к желудку Кая Метова. Зная, что он любит рыбу, старается как можно чаще ее готовить.