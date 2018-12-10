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Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку в Новокузнецке

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев провел частное мероприятие в Новокузнецке. Шоумен стал ведущим на дне рождения одной из жительниц города.
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку в Новокузнецке

Несколько гостей вечеринки опубликовали фото со звездой на своих страницах в социальной сети Instagram.
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку в Новокузнецке

Сам Дмитрий Нагиев фотоснимки с этого мероприятия не выкладывал.

По фотографиям из соц. сетей, также видно, что на празднике присутствовали продюсер и певец Доминик Джокер и Stand-up комик Антон Борисов, которые скорее всего были приглашены в качестве актеров на дне рождении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:42

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