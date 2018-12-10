Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку в Новокузнецке
Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев провел частное мероприятие в Новокузнецке. Шоумен стал ведущим на дне рождения одной из жительниц города.
Несколько гостей вечеринки опубликовали фото со звездой на своих страницах в социальной сети Instagram.
Сам Дмитрий Нагиев фотоснимки с этого мероприятия не выкладывал.
По фотографиям из соц. сетей, также видно, что на празднике присутствовали продюсер и певец Доминик Джокер и Stand-up комик Антон Борисов, которые скорее всего были приглашены в качестве актеров на дне рождении.
Несколько гостей вечеринки опубликовали фото со звездой на своих страницах в социальной сети Instagram.
Сам Дмитрий Нагиев фотоснимки с этого мероприятия не выкладывал.
По фотографиям из соц. сетей, также видно, что на празднике присутствовали продюсер и певец Доминик Джокер и Stand-up комик Антон Борисов, которые скорее всего были приглашены в качестве актеров на дне рождении.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:42