Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку в Новокузнецке





Несколько гостей вечеринки опубликовали фото со звездой на своих страницах в социальной сети Instagram.Сам Дмитрий Нагиев фотоснимки с этого мероприятия не выкладывал.По фотографиям из соц. сетей, также видно, что на празднике присутствовали продюсер и певец Доминик Джокер и Stand-up комик Антон Борисов, которые скорее всего были приглашены в качестве актеров на дне рождении.