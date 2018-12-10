Путешественница во времени рассказала о жизни в 2600 году и дружбе с инопланетянами
Путешественница во времени Миа поделилась с журналистами мыслями относительно жизни людей в будущем. По её словам, в 2600 году человечество подружится с инопланетянами, но прежде придётся пережить Апокалипсис.
По утверждениям Мии, в ближайшем будущем мир ожидают потрясения глобального масштаба из-за которых небо покраснеет. После этого на землю спустятся внеземные гости, и принесут с собой мир.
Путешественница продемонстрировала несколько изображений будущей цивилизации. Также Миа добавила, что людям удастся найти общий язык с инопланетянами и они будут жить в гармонии.
По утверждениям Мии, в ближайшем будущем мир ожидают потрясения глобального масштаба из-за которых небо покраснеет. После этого на землю спустятся внеземные гости, и принесут с собой мир.
Путешественница продемонстрировала несколько изображений будущей цивилизации. Также Миа добавила, что людям удастся найти общий язык с инопланетянами и они будут жить в гармонии.
Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:53