Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах олигарха из Краснодара

Анастасия Волочкова и Андрей Марченко познакомились 2 года назад на одном из ее концертов в городе Краснодаре. А когда он предложил ей интим, то звезда вежливо ему отказала. Позже их пути снова сошлись, и между ними был договор: балерина рекламирует его компанию, а он за это спонсирует ее благотворительный тур по станицам Краснодарского края. Однако Марченко не выполнил договор, оставив Волочкову один на один с обязательствами. Позднее она назовет обманщика «олигархом из трущоб».Также танцовщица опровергла слухи о свадьбе с певцом Николаем Басковым, которые не так давно «взорвали» интернет. И приписанный ей роман с неким мужчиной из Чечни.