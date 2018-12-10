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Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах олигарха из Краснодара

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в одном из своих интервью рассказала о домогательствах известного олигарха Андрея Марченка. После концерта в Краснодаре он передал ей цветы, а позже через мессенжер слал ей сообщения с предложением об интиме.
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах олигарха из Краснодара

Анастасия Волочкова и Андрей Марченко познакомились 2 года назад на одном из ее концертов в городе Краснодаре. А когда он предложил ей интим, то звезда вежливо ему отказала. Позже их пути снова сошлись, и между ними был договор: балерина рекламирует его компанию, а он за это спонсирует ее благотворительный тур по станицам Краснодарского края. Однако Марченко не выполнил договор, оставив Волочкову один на один с обязательствами. Позднее она назовет обманщика «олигархом из трущоб».

Также танцовщица опровергла слухи о свадьбе с певцом Николаем Басковым, которые не так давно «взорвали» интернет. И приписанный ей роман с неким мужчиной из Чечни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:37

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