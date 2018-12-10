Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на медицину в Сочи

Не секрет, что Элина не так давно обзавелась недвижимостью в Сочи. Именно поэтому в последнее время Камирен вместе со своей дочерью Александрой и мамой проживают в этом городе. Только вот, несмотря на довольно теплый климат, единственная наследница знаменитости очень серьезно заболела.Вчера Элина разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала, что ей дважды пришлось звонить в скорую помощь, так как бригада медиков получила вызов лишь после второго ее звонка. По словам Камирен, врачи, которые приехали к ним, не только не поинтересовались у нее, что могло стать причиной того, что малышка заболела, но и даже не обследовали девочку, а просто поставили ей укол.Также звезда «Дома-2» добавила, что находилась в шоковом состоянии, наблюдая за тем, как после укола медики скорой помощи отправились к себе в машину, где они еще на протяжении двадцати минут заполняли документы. По мнению Элины, сотрудники больницы в городе Сочи относятся несерьезно к своей работе, ведь люди могут по несколько часов ждать приезда скорой помощи.К слову, Камирен подчеркнула, что в ее родном городе Тюмень и в столице медицина находится на несколько уровней выше, ведь ей не единожды на следующий день после приезда скорой помощь звонили и интересовались, как обстоят дела на данный момент.