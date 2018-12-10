АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на медицину в Сочи

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен пожаловалась в личном микроблоге на врачей города Сочи.

Не секрет, что Элина не так давно обзавелась недвижимостью в Сочи. Именно поэтому в последнее время Камирен вместе со своей дочерью Александрой и мамой проживают в этом городе. Только вот, несмотря на довольно теплый климат, единственная наследница знаменитости очень серьезно заболела.

Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на медицину в Сочи

Вчера Элина разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала, что ей дважды пришлось звонить в скорую помощь, так как бригада медиков получила вызов лишь после второго ее звонка. По словам Камирен, врачи, которые приехали к ним, не только не поинтересовались у нее, что могло стать причиной того, что малышка заболела, но и даже не обследовали девочку, а просто поставили ей укол.

Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на медицину в Сочи

Также звезда «Дома-2» добавила, что находилась в шоковом состоянии, наблюдая за тем, как после укола медики скорой помощи отправились к себе в машину, где они еще на протяжении двадцати минут заполняли документы. По мнению Элины, сотрудники больницы в городе Сочи относятся несерьезно к своей работе, ведь люди могут по несколько часов ждать приезда скорой помощи.

К слову, Камирен подчеркнула, что в ее родном городе Тюмень и в столице медицина находится на несколько уровней выше, ведь ей не единожды на следующий день после приезда скорой помощь звонили и интересовались, как обстоят дела на данный момент.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Просмотреть все новости