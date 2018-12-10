Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби» с сыном Макаром

Алика Смехова решила провести воскресный день в компании сына Макара. Для досуга актриса выбрала один из кинотеатров, в котором прошла премьера фильма «Бамблби». В аккаунте Instagram она опубликовала снимки, где можно увидеть ее в молодежном наряде: высокие ботфорты, клетчатые шорты с высокой посадкой и белый гольф.В комментариях Смехова написала, что еще в ее планах отвести сына в музей.Читатели блога Алики Смеховой оценили ее образ на высоком уровне, однако, касательно шорт мнения разделились.