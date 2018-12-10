АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок треугольного НЛО над Атлантикой

Член экипажа шаттла STS-61-C, принимавший участие в 24 миссии космической программы NASA «Спейс Шаттл», сфотографировал над Атлантическим океаном треугольный НЛО. Через 10 дней после возвращения челнока «Колумбия» на Землю произошла катастрофа шаттла «Челленджер».

Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок треугольного НЛО над Атлантикой


Данный полет был первым для многоразового корабля «Колумбия», но сама миссия «Спейс Шаттл Колумбия» стала седьмой по счету. Пребывание шаттла в космосе длилось 6 суток: с 12 по 18 января. Именно во время данной миссии одному из космонавтов удалось сделать несколько высококачественных снимков неопознанного объекта треугольной формы. По словам фотографа, он пролетал над Атлантическим океаном и был всего в ста метрах от их корабля.

Ученые после анализа фотоснимков пришли к мнению, что это обычный «космический мусор». Однако уфологи провели более тщательное исследование фотографий. Они полагают, что на изображении запечатлен НЛО или самолет треугольной формы. Более того, загадочной выглядит катастрофа шаттла «Челленджер», произошедшая через несколько дней после того, как был сфотографирован объект.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Просмотреть все новости