Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок треугольного НЛО над Атлантикой





Данный полет был первым для многоразового корабля «Колумбия», но сама миссия «Спейс Шаттл Колумбия» стала седьмой по счету. Пребывание шаттла в космосе длилось 6 суток: с 12 по 18 января. Именно во время данной миссии одному из космонавтов удалось сделать несколько высококачественных снимков неопознанного объекта треугольной формы. По словам фотографа, он пролетал над Атлантическим океаном и был всего в ста метрах от их корабля.Ученые после анализа фотоснимков пришли к мнению, что это обычный «космический мусор». Однако уфологи провели более тщательное исследование фотографий. Они полагают, что на изображении запечатлен НЛО или самолет треугольной формы. Более того, загадочной выглядит катастрофа шаттла «Челленджер», произошедшая через несколько дней после того, как был сфотографирован объект.