Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на руки фанатов

Девушка призналась, что давно мечтала прыгнуть к зрителям со сцены. Наблюдая, за своей любимой певицей Шакирой, Ольга не раз представляла, как расправив руки опускается к фанатам.Бузова, в одном из интервью говорила о том, что с детства мечтала стать певицей. Но она не верит в то, что мечты сбываются. У ведущей Дома-2 есть собственный рецепт счастья - превращать свои мечты в цели.В своём Instagram Ольга Бузова опубликовала видео с этим волнительным моментом. Ниже под публикацией она поблагодарила всех, кто пришёл, а также тех, кто не растерялся и подхватил её.На сцене, ведущая Дома-2 сказала, что она очень переживает, но если все готовы, то она прыгнет. На лице девушки читалось волнение и эйфория от того, что она наконец-то осуществила очередную свою мечту.Многие осудили место, где проходил концерт певицы. Ведь им оказался гей клуб. Сама Ольга под видео написала "Вы мои самые любимые мальчики, жду с нетерпением нашу новую встречу".