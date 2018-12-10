Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться в Москву





Напомним, что недавно в социальных сетях появилась довольно печальная новость о бывшем участнике «Дома-2». Сообщается, что Роман попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором очень испугал своих родственников, находящихся в тот момент в его автомобиле.Известно, что только чудом младшие братья Гриценко не пострадали в ДТП. А всему виной стала невнимательность телезнаменитости на дороге. На данный момент Роману необходимо в срочном порядке заработать 150 тысяч рублей, чтобы не только выплатить ущерб владельцу той машину, в которую он въехал, но и отремонтировать свою.Впрочем, звезда «Дома-2» сейчас занимается и другими вопросами. Оказывается, что Александра Черно и Иосиф Оганесян пригласили его на свою свадьбу, а это значит, что совсем скоро Рома вернется в город, на который раньше полагал много надежд.Нужно сказать, что поклонники Гриценко очень переживают, что неприятная история с ДТП может негативно отразиться на настроении их любимчика, который на днях, выйдя в прямой эфир, заявил, что намерен вернуться в Москву навсегда, как только уладит все вопросы в городе Омск.К слову, возвращения Гриценко уже ждет Ирина Пинчук, которая призналась Черно, что хочет повторить на их с Иосифом свадьбе то, что она проделала с Романом на бракосочетании Мусульбес и Литвинова.