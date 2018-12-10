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Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала, что Денис Лебедев выплачивает крошечные алименты и поднимал на нее руку

Бывшая жена Дениса Лебедева, Анна Кочетова, долгое время не участвовала в разоблачении идеального образа сыровара, но недавно в интервью «СтарХиту» раскрыла все проблемы своего брака с несостоявшимся женихом Ольги Бузовой.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» заверяет всех поклонников, что любит сына Ивана и очень тепло отзывается о бывшей супруге Анне, дочери известного политика. Но как оказалось, все это ради положительного пиара, а на самом деле Денис видел в ней лишь «кошелек».

Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала, что Денис Лебедев выплачивает крошечные алименты и поднимал на нее руку

По словам Анны, они много раз расставались, а после рождения сына в 2012 году, Кочетова вынуждена была сбежать от мужа к маме и папе. Денис неоднократно пытался вернуть жену обратно, вернее финансовое благополучие, связанное с ней, но тем не менее смог поднять на жену руку и даже плевал ей в лицо на глазах у ребенка.

Анна рассказала, что их брак расторгли не сразу, а сам Денис очень противился разводу. Однажды, Лебедев под предлогом прогулки с сыном, выкрал Ваню и скрывал его 35 дней, заверяя, что хочет сохранить семью.

Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала, что Денис Лебедев выплачивает крошечные алименты и поднимал на нее руку

Также Денис постоянно «ставит палки в колеса», когда Анне нужно пересечь границу с сыном. При этом алименты на содержание Вани насчитываются от заработка Лебедева в турагентстве в Кинешме, а это всего 1,7 тысяч рублей.

Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала, что Денис Лебедев выплачивает крошечные алименты и поднимал на нее руку

Анна Кочетова в интервью сожалела, что ее семейная жизнь стала публичной, а об Ольге Бузовой супруга Лебедева говорит как о «нежной и трогательной девочке». Более того, Анна опубликовала в Instagram видео, в котором поет песню Бузовой и призналась, что побывала на концерте певицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:06

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