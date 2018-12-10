Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала, что Денис Лебедев выплачивает крошечные алименты и поднимал на нее руку





Победитель шоу «Замуж за Бузову» заверяет всех поклонников, что любит сына Ивана и очень тепло отзывается о бывшей супруге Анне, дочери известного политика. Но как оказалось, все это ради положительного пиара, а на самом деле Денис видел в ней лишь «кошелек».По словам Анны, они много раз расставались, а после рождения сына в 2012 году, Кочетова вынуждена была сбежать от мужа к маме и папе. Денис неоднократно пытался вернуть жену обратно, вернее финансовое благополучие, связанное с ней, но тем не менее смог поднять на жену руку и даже плевал ей в лицо на глазах у ребенка.Анна рассказала, что их брак расторгли не сразу, а сам Денис очень противился разводу. Однажды, Лебедев под предлогом прогулки с сыном, выкрал Ваню и скрывал его 35 дней, заверяя, что хочет сохранить семью.Также Денис постоянно «ставит палки в колеса», когда Анне нужно пересечь границу с сыном. При этом алименты на содержание Вани насчитываются от заработка Лебедева в турагентстве в Кинешме, а это всего 1,7 тысяч рублей.Анна Кочетова в интервью сожалела, что ее семейная жизнь стала публичной, а об Ольге Бузовой супруга Лебедева говорит как о «нежной и трогательной девочке». Более того, Анна опубликовала в Instagram видео, в котором поет песню Бузовой и призналась, что побывала на концерте певицы.