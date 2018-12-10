Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на проект





Еще одна проектная парочка не смогла сохранить отношения, отправившись за ворота телестройки в свободное плаванье. В Сети появилось сообщение, что Розалия Райсон и Андрей Шабарин окончательно расстались.Поклонники «Дома-2» хорошо помнят то Лобное место, на котором Андрей и Розалия объявили о том, что покидают проект. Тогда влюбленные во всеуслышание заявляли, что просто-таки уверены в том, что им удастся сохранить отношения и вне шоу, так как на реалити вместе смогли преодолеть множество преград.Впрочем, за телестройкой, где отсутствуют видеокамеры, проектные провокации и придуманные конфликты, Розалия стала не интересна Андрею, уверены телезрители «Дома-2». Несмотря на прямой эфир, в котором Шабарин и Райсон заявили, что уже в следующем году намерены сыграть свадьбу, один из их совместных походов в ночной клуб закончился тем, что никакого бракосочетания парочка больше не планирует.Выяснилось, что Розалия и Андрей поскандалили настолько сильно, что девушка сразу же покинула ночной клуб и уехала домой, где собрала все свои вещи и переехала жить к коллеге по съемочной площадке Юнне Волковой.На данный момент практически все поклонники «Дома-2» уверены, что Шабарин не станет возвращать Райсон, а попросит руководство принять его обратно на проект.