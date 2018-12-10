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Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека в Индии

В Индии состоялась свадьба 27-летней дочери одного из богатейших людей мира Мукеша Амбани. «Гвоздем» развлекательной части мероприятия стала Бейонсе, выступившая перед избранной публикой в наряде с традиционными народными элементами.
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека в Индии

Мировая звезда появилась на сцене в красном платье из ткани, расшитой золотом, с глубоким декольте и огромным разрезом до конца бедра. Соблазнительный образ певицы дополняли массивные серьги, браслет и головной убор тика. Кроме наряда, пошитого по индивидуальному заказу, с нотками традиционных индийских костюмов, Бейонсе покорила публику своим традиционным концертным облачением – сапогами-чулками и сексуальным боди.

Мукеш Амбани устроил для дочери свадьбу в двух шикарных местах – в 27-этажной резиденции в Мумбае и в залах курортного отеля Taj Lake Palace. Избранником наследницы самого богатого человека Азии стал 33-летний магнат Ананд Пирам. Торжественное мероприятие собрало практически весь цвет общества Индии. Среди гостей заметили актрису Приянку Чопру с супругом Ником Джонасом, а также Хилари Клинтон.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:43

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