Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном бизнесе с Григорием Лепсом





В планах у популярных артистов сначала запустить еще одно заведение подобное уже существующему, а позже открыть ресторан с караоке-комнатой и баром.Эмин признался, что Лепс очень эмоциональный и всегда высказывает свое мнение. Григорий прислушивается к напарнику по бизнесу и признает, что Агаларов более опытен в подобных вопросах. Если же между компаньонами возникают какие-либо споры, то Эмин просит напарника «остыть» и хорошенько подумать и в конце, они обязательно приходят к общему решению.В общем бизнесе у каждого свои обязанности. Эмин со своей командой занимается управленческой частью, а Григорий Лепс несет ответственность за творческую составляющую заведения.