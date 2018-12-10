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Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном бизнесе с Григорием Лепсом

Исполнитель Эмин Агаларов в беседе с журналистами рассказал, о том, что у него есть совместный бизнес с певцом Григорием Лепсом. Оказывается, звезды эстрады открыли общую рюмочную.
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном бизнесе с Григорием Лепсом

В планах у популярных артистов сначала запустить еще одно заведение подобное уже существующему, а позже открыть ресторан с караоке-комнатой и баром.

Эмин признался, что Лепс очень эмоциональный и всегда высказывает свое мнение. Григорий прислушивается к напарнику по бизнесу и признает, что Агаларов более опытен в подобных вопросах. Если же между компаньонами возникают какие-либо споры, то Эмин просит напарника «остыть» и хорошенько подумать и в конце, они обязательно приходят к общему решению.
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном бизнесе с Григорием Лепсом

В общем бизнесе у каждого свои обязанности. Эмин со своей командой занимается управленческой частью, а Григорий Лепс несет ответственность за творческую составляющую заведения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:15

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