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Александр Петров рассказал о роли в военном фильме «Т-34»

Известный российский актер Александр Петров в интервью для портала ТАСС рассказал о роли в военном фильме «Т-34». В кинотеатрах картина появится 1 января.
Александр Петров рассказал о роли в военном фильме «Т-34»

Александр Петров признался журналистам, что сниматься в фильме такого масштаба было для него волнительным опытом. Что касается военной тематики, то с ее подробностями актер знаком с института (ГИТИС), а вот своих дедов-ветеранов он не застал. По мнению Петрова, сюжет затронет как мужчин, так и женщин, так как война, так или иначе, коснулась каждой семьи.
Александр Петров рассказал о роли в военном фильме «Т-34»

Также на экране можно будет увидеть романтическую историю, где герои понимают, что военное время заставляет быстрее открывать свои чувства. Его коллегой по площадке стала российская актриса Ирина Старшенбаум.

В качестве режиссера киноленты выступил Алексей Сидоров, а в прокат «Т-34» выйдет уже 1 января будущего года.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:07

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