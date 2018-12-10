Александр Петров рассказал о роли в военном фильме «Т-34»





Александр Петров признался журналистам, что сниматься в фильме такого масштаба было для него волнительным опытом. Что касается военной тематики, то с ее подробностями актер знаком с института (ГИТИС), а вот своих дедов-ветеранов он не застал. По мнению Петрова, сюжет затронет как мужчин, так и женщин, так как война, так или иначе, коснулась каждой семьи.Также на экране можно будет увидеть романтическую историю, где герои понимают, что военное время заставляет быстрее открывать свои чувства. Его коллегой по площадке стала российская актриса Ирина Старшенбаум.В качестве режиссера киноленты выступил Алексей Сидоров, а в прокат «Т-34» выйдет уже 1 января будущего года.