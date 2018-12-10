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Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в её квартире

Ведущая «Дома-2», певица и бизнесвумен Ольга Бузова стала посмешищем в социальных сетях из-за беспорядка, который творится в ее жилище.

Всем известно, что Ольга буквально боготворит своих домашних питомцев, которых зовут Челси и Ева. Именно поэтому телезнаменитость довольно часто покупает своим собакам новые разнообразные игрушки.

Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в её квартире

Считанные часы назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала не только своих домашних любимчиков, но и то, что творится у нее в квартире. Четырнадцать миллионов поклонников Ольги сразу же заметили, какой беспорядок творится в жилище у их любимицы.

Один за другим интернет-пользователи принялись подчеркивать, что это не правильно и некрасиво показывать на всю страну, что по всей квартире повсюду раскиданы игрушки, теплые одеяла и подушки, которые сотворили настоящий хаос в помещении.

Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в её квартире

«Разве такое беспорядок можно показывать на всю страну? Бузова, Бузова..», «Теперь понятно, почему от тебя сбежал Тарасов! Ты даже за собаками не можешь убрать нормально, а что же тогда говорить за мужчин..Кошмар», «Оль, ну разве это красиво? Я все понимаю, любишь собак все эти дела, но тогда лучше уж не показывай все Это всем» - продолжают комментировать недавнишний Stories Бузовой в Сети.

К слову, Ольгу уже не первый раз в социальных сетях выставляют посмешищем из-за ее лени и нелюбви к чистоплотности.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:24

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