Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в её квартире

«Разве такое беспорядок можно показывать на всю страну? Бузова, Бузова..», «Теперь понятно, почему от тебя сбежал Тарасов! Ты даже за собаками не можешь убрать нормально, а что же тогда говорить за мужчин..Кошмар», «Оль, ну разве это красиво? Я все понимаю, любишь собак все эти дела, но тогда лучше уж не показывай все Это всем» - продолжают комментировать недавнишний Stories Бузовой в Сети.





Всем известно, что Ольга буквально боготворит своих домашних питомцев, которых зовут Челси и Ева. Именно поэтому телезнаменитость довольно часто покупает своим собакам новые разнообразные игрушки.Считанные часы назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором продемонстрировала не только своих домашних любимчиков, но и то, что творится у нее в квартире. Четырнадцать миллионов поклонников Ольги сразу же заметили, какой беспорядок творится в жилище у их любимицы.Один за другим интернет-пользователи принялись подчеркивать, что это не правильно и некрасиво показывать на всю страну, что по всей квартире повсюду раскиданы игрушки, теплые одеяла и подушки, которые сотворили настоящий хаос в помещении.К слову, Ольгу уже не первый раз в социальных сетях выставляют посмешищем из-за ее лени и нелюбви к чистоплотности.