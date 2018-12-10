Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым процессором Snapdragon 675





По информации из инсайдерских источников, новое устройство от китайской компании Xiaomi оснащено дисплеем с IPS матрицей от производителей BOE Technology Group Co и фронтальной камерой. Также Xiaomi Redmi Pro 2 процессором Snapdragon 675 и трёхмодульной камерой на 48 мегапикселей со широкоугольным объективном.Предполагаемая стоимость Xiaomi Redmi Pro 2 варьируется в районе 280-300 долларов.