Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым процессором Snapdragon 675
На днях в Сеть поступили сведения о предстоящем релизе Xiaomi Redmi Pro 2. Флагманский смартфон оборудован новым процессором Snapdragon 675.
По информации из инсайдерских источников, новое устройство от китайской компании Xiaomi оснащено дисплеем с IPS матрицей от производителей BOE Technology Group Co и фронтальной камерой. Также Xiaomi Redmi Pro 2 процессором Snapdragon 675 и трёхмодульной камерой на 48 мегапикселей со широкоугольным объективном.
Предполагаемая стоимость Xiaomi Redmi Pro 2 варьируется в районе 280-300 долларов.
По информации из инсайдерских источников, новое устройство от китайской компании Xiaomi оснащено дисплеем с IPS матрицей от производителей BOE Technology Group Co и фронтальной камерой. Также Xiaomi Redmi Pro 2 процессором Snapdragon 675 и трёхмодульной камерой на 48 мегапикселей со широкоугольным объективном.
Предполагаемая стоимость Xiaomi Redmi Pro 2 варьируется в районе 280-300 долларов.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:00