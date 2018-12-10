АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым процессором Snapdragon 675

На днях в Сеть поступили сведения о предстоящем релизе Xiaomi Redmi Pro 2. Флагманский смартфон оборудован новым процессором Snapdragon 675.
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым процессором Snapdragon 675

По информации из инсайдерских источников, новое устройство от китайской компании Xiaomi оснащено дисплеем с IPS матрицей от производителей BOE Technology Group Co и фронтальной камерой. Также Xiaomi Redmi Pro 2 процессором Snapdragon 675 и трёхмодульной камерой на 48 мегапикселей со широкоугольным объективном.

Предполагаемая стоимость Xiaomi Redmi Pro 2 варьируется в районе 280-300 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Просмотреть все новости