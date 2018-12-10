АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

У Димы Маликова обнаружилась беременная возлюбленная

Дима Маликов, племянник и тезка знаменитого артиста, по сведениям Telegram-канала «Только никому», скоро станет отцом. Журналисты узнали о беременности возлюбленной 19-летнего родственника прославленного музыканта.
У Димы Маликова обнаружилась беременная возлюбленная

41-летняя Инна Маликова, согласно слухам, не очень рада скорому отцовству сына и еще не готова становиться бабушкой. Звездное семейство якобы намерено скрыть этот факт, чтобы не порочить честь. Однако, судя по многочисленным фото в Instagram-аккаунте племянника Дмитрия Маликова, где он запечатлен в компании своей избранницы Анастасии, у 19-летнего парня серьезные намерения, и он, вместо тусовок в ночных клубах, хочет создать семью.
У Димы Маликова обнаружилась беременная возлюбленная

Дима Маликов, в отличие от родственников, не пошел по музыкальной стезе. Звездный наследник около двух лет увлекается кулинарией, познавал ее тонкости во Франции и Италии. Родные поддерживают выбор юноши и все его начинания, гордятся успехами. Инну Маликову радует, что ее сын нашел дело по душе и растет в нем профессионально.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Дочь Жасмин станцевала на сцене под песню
LG разрабатывает инновационную лазерную 3D-камеру
Ксения Бородина показала школу, в которой она
Подписчики Сергея Лазарева раскритиковали
«Яндекс» представил ТОП-3 наиболее значимых
Роман Капаклы выиграл конкурс «Человек года 2018»
Ученые рассказали, кто чаще других гибнет в
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и
Над Ладожским озером заметили несколько
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в
Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь
Жители Казахстана запечатлели на камеру
Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер
Просмотреть все новости