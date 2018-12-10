У Димы Маликова обнаружилась беременная возлюбленная

41-летняя Инна Маликова, согласно слухам, не очень рада скорому отцовству сына и еще не готова становиться бабушкой. Звездное семейство якобы намерено скрыть этот факт, чтобы не порочить честь. Однако, судя по многочисленным фото в Instagram-аккаунте племянника Дмитрия Маликова, где он запечатлен в компании своей избранницы Анастасии, у 19-летнего парня серьезные намерения, и он, вместо тусовок в ночных клубах, хочет создать семью.Дима Маликов, в отличие от родственников, не пошел по музыкальной стезе. Звездный наследник около двух лет увлекается кулинарией, познавал ее тонкости во Франции и Италии. Родные поддерживают выбор юноши и все его начинания, гордятся успехами. Инну Маликову радует, что ее сын нашел дело по душе и растет в нем профессионально.