АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать Рождество

Знаменитый британский певец и пианист Сэр Элтон Джон в одном из своих интервью рассказал, что будет встречать Рождество без гаджетов. По его словам, эта ночь предназначена для семьи.
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать Рождество
Элтон Джон признался, что в рождественскую ночь включает телевизор только для того, чтобы не пропустить ежегодную речь английской королевы. После этого все гаджеты в его доме выключаются. Также он рекомендует поступить и своим поклонникам.
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать Рождество

Сэр Элтон Джон отметил, что в его семье уже давно не смотрят телевизор в этот вечер и отказываются от подобного рода развлечений. Ему нравится то, что сегодня предлагает мир технологий, но нет ничего лучше, чем время, проведенное в кругу близких людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Дочь Жасмин станцевала на сцене под песню
LG разрабатывает инновационную лазерную 3D-камеру
Ксения Бородина показала школу, в которой она
Подписчики Сергея Лазарева раскритиковали
«Яндекс» представил ТОП-3 наиболее значимых
Роман Капаклы выиграл конкурс «Человек года 2018»
Ученые рассказали, кто чаще других гибнет в
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и
Над Ладожским озером заметили несколько
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в
Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь
Жители Казахстана запечатлели на камеру
Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер
Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым
Просмотреть все новости