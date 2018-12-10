Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать Рождество



Элтон Джон признался, что в рождественскую ночь включает телевизор только для того, чтобы не пропустить ежегодную речь английской королевы. После этого все гаджеты в его доме выключаются. Также он рекомендует поступить и своим поклонникам.

Элтон Джон признался, что в рождественскую ночь включает телевизор только для того, чтобы не пропустить ежегодную речь английской королевы. После этого все гаджеты в его доме выключаются. Также он рекомендует поступить и своим поклонникам.





Сэр Элтон Джон отметил, что в его семье уже давно не смотрят телевизор в этот вечер и отказываются от подобного рода развлечений. Ему нравится то, что сегодня предлагает мир технологий, но нет ничего лучше, чем время, проведенное в кругу близких людей.