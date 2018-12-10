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Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным заявлением в Instagram

Супруга футболиста команды «Краснодар» Павла Мамаева выступила с очередным заявлением в Instagram. Алана Мамаева рассказала, что больше не намерена подавать на развод с избранником.
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным заявлением в Instagram

Алана Мамаева обвиняла супруга в романе с другой женщиной и хотела с ним развестись. Павел Мамаев арестован за избиение человека и на него заведено уголовное дело по статье «хулиганство». По словам его супруги, он в тот момент заступался за свою любовницу.
На своей официальной странице в Instagram жена футболиста поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что её семья пройдёт через все трудности и «этот ад наконец-то закончится». Она добавила, что в любом случае Мамаев её муж, она в нём нуждается и они вместе поднимутся с нуля.

Павел и Алана Мамаевы заключили брачный союз почти пять лет назад и у них есть двое детей.



 
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Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:43

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