Дочь Жасмин станцевала на сцене под песню знаменитой мамы

Жасмин опубликовала пост, посвященный выступлению ее дочери. Ребенок ходит в детскую школу танцев TODES. К новогоднему концерту Маргарита и другие дети приготовили танец, а вот композицию, под которую будут танцевать, девочка от мамы скрывала, чтобы ее приятно удивить. Под видеороликом артистка похвалила концерт, и отметила, что выбор песни все же стал для нее сюрпризом.Читатели блога Жасмин на высоком уровне оценили выступление наследницы их кумира и добавили, что Маргарита очень талантлива, как и ее мама.