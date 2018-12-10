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Дочь Жасмин станцевала на сцене под песню знаменитой мамы

Известная российская певица Жасмин поделилась со своими подписчиками в Instagram видеороликом, где ее дочь Маргарита танцует на большой сцене. Танец сопровождала песня ее знаменитой мамы «9 свадебных историй».
Дочь Жасмин станцевала на сцене под песню знаменитой мамы

Жасмин опубликовала пост, посвященный выступлению ее дочери. Ребенок ходит в детскую школу танцев TODES. К новогоднему концерту Маргарита и другие дети приготовили танец, а вот композицию, под которую будут танцевать, девочка от мамы скрывала, чтобы ее приятно удивить. Под видеороликом артистка похвалила концерт, и отметила, что выбор песни все же стал для нее сюрпризом.

Читатели блога Жасмин на высоком уровне оценили выступление наследницы их кумира и добавили, что Маргарита очень талантлива, как и ее мама.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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