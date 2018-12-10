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LG разрабатывает инновационную лазерную 3D-камеру

Компания LG может оснастить новый смартфон G8 ThinQ камерой нового типа с 3D-технологией. В патенте разработчики описали лазеры, определяющие глубину объекта при создании трехмерных изображений во время фото- и видеосъемки.
LG разрабатывает инновационную лазерную 3D-камеру

Лазерный датчик станет излучать отражающийся назад свет, по которому специальный модуль сможет определить расстояние до цели. Данный процесс напоминает трехмерное сканирование. После этого камера способна оценить отдельные части фотографии перед применением 3D-эффекта. Стереоскопические датчики, создающие изображение, подобно человеческим глазам, могут использоваться во фронтальной камере. Новая технология позволит определять радужную оболочку глаз и черты лица, что важно для защиты гаджета.

По мнению инсайдеров, первым обладателем съемки с 3D-возможностью станет мобильный аппарат G8 ThinQ от LG. Однако южнокорейская компания не успеет подготовить свой смартфон к концу 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:52

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