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Руководство магазина в Великобритании нанимает воров, чтобы избавиться от постоянных краж

Необычная вакансия открыта для людей, имеющих большой опыт краж в магазинах. Во избежание постоянных пропаж товара руководство магазина в Великобритании решило нанять профессиональных воров.
Руководство магазина в Великобритании нанимает воров, чтобы избавиться от постоянных краж

Работа профессиональных воров в магазине заключается в том, что они должны тайно вынести товар из помещения, а после этого объяснить руководству как им удалось это осуществить, и что нужно сделать для предотвращения кражи. Отчаявшиеся владельцы магазина заявляют, что уже перепробовали разные способы борьбы с воровством и это их последняя надежда.

Данная вакансия достаточно прибыльная. Нанятый на работу вор сможет зарабатывать 50 фунтов стерлингов в час и в качестве бонуса он сможет оставлять себе любые из трёх украденных вещей ежемесячно при условии, что у него их не найдут. Руководство рассчитывает, что такая мотивация заставит его проявить максимальную сноровку и выявлять абсолютно все пути осуществления краж, даже самые изощренные.

Стоит также учесть, что данная вакансия подойдёт не для каждого, кто может решиться на кражу. Нанятый сотрудник должен обладать исключительной изобретательностью, чтобы не оказаться пойманным. Как только нанятого вора словят на краже, то его тут же уволят. Магазину нужны настоящие профессионалы, а не просто любители чью кражу способны выявить продавцы с охранниками.
Руководство торговой точки возлагает большие надежды на этот план.

Однако, возможно настоящий преступник не получит удовлетворения от фиктивной кражи даже при учете хорошего заработка. Ведь клептоманы существуют среди довольно обеспеченных людей, которые воруют ради самой идеи и азарта быть пойманным. Согласно статистике, данный вид недуга более распространён именно на Западе. В России магазинных краж ежегодно фиксируется гораздо меньше, а идут на этот шаг люди чаще ради наживы, а не получения удовольствия.



 
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В мире
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:07

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