Михаил Полицеймако рассказал о проблемном попутчике в поезде





Однажды один из попутчиков Полицеймако длительное время рассматривал его, после чего убедившись, что Михаил актер, попросил его «что-нибудь сыграть». Рассказывая этот случай, артист признался, что не любит хамство и наглость которые исходит со стороны не знакомых ему людей.Актер подчеркивает, что всегда рад поклонникам, любит раздавать автографы после концертов, но фамильярность не переносит.Также, Михаил признается, что ему очень трудно объяснить детям, почему к их папе все время подходит незнакомые люди и просят автограф.