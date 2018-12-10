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Михаил Полицеймако рассказал о проблемном попутчике в поезде

Во время беседы с журналистами Михаил Полицеймако рассказал о неприятном инциденте в своей жизни. Оказалось, что актер столкнулся в поезде с проблемным пассажиром, после чего длительное время находился в плохом настроение.
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном попутчике в поезде

Однажды один из попутчиков Полицеймако длительное время рассматривал его, после чего убедившись, что Михаил актер, попросил его «что-нибудь сыграть». Рассказывая этот случай, артист признался, что не любит хамство и наглость которые исходит со стороны не знакомых ему людей.

Актер подчеркивает, что всегда рад поклонникам, любит раздавать автографы после концертов, но фамильярность не переносит.
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном попутчике в поезде

Также, Михаил признается, что ему очень трудно объяснить детям, почему к их папе все время подходит незнакомые люди и просят автограф.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:52

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