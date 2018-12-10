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Подписчики Сергея Лазарева раскритиковали внешность Екатерины Варнавы

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев в своем блоге Instagram опубликовал поздравительный пост, который посвятил известной актрисе юмористического жанра Екатерине Варнаве. Подписчики артиста раскритиковали внешность именинницы.
Подписчики Сергея Лазарева раскритиковали внешность Екатерины Варнавы

Сергей Лазарев решил поздравить с днем рождения свою коллегу по сцене и подругу Екатерину Варнаву с помощью социальной сети Instagram. Он опубликовал их совместный снимок, а ниже написал: «Катюня!!! С Днем Рождения!!! Ты мега-человек, мега-друг, мега-девушка, мега-смешная, мега-сексуальная, мега-добрая! Будь счастлива! Новых ролей, эмоций! Любви и гармонии! С Днем Рождения, Варнава)))».

Читатели блога Лазарева не оценили внешность Екатерины Варнавы, по их мнению, ее прическа и состояние кожи не очень удачны. Кто-то отметил, что артист нарочно показал именно это фото, чтобы казаться «выгоднее». Однако нашлись и те, кто разделил с кумиром поздравления, и каждый добавил много теплых слов от себя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

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