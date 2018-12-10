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«Яндекс» представил ТОП-3 наиболее значимых событий 2018 года

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян за 2018 год и выделил самые популярные из них. Лидером в ТОП-3 оказался мундиаль, матчи которого проводились в нескольких городах России.
«Яндекс» представил ТОП-3 наиболее значимых событий 2018 года

Чемпионат мира, по оценке «Яндекс», вызвал наибольший интерес у жителей страны. Немного уступила футбольному празднику по количеству запросов в Сети Олимпиада в Пхенчхане, заставившая граждан России следить за успехами отечественной сборной. Заинтересованность людей к этим грандиозным мероприятиям, как считают эксперты IT-компании, связана с их эпизодичностью и активным освещением в СМИ.

В ТОП-3 самых значимых событий 2018-го попал пожар в «Зимней вишне», передает «Слово и Дело». За трагедией в кемеровском ТРЦ, потрясшей всю страну, следили миллионы интернет-пользователей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:32

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