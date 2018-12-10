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Ученые рассказали, кто чаще других гибнет в сериале «Игра престолов»

Ученые выяснили, какие персонажи в «Игре престолов» умирают чаще всего. Заново пересмотрев все сезоны телесериала, специалисты австралийского университета Маквайра Рейдар Листад и Бенджамин Браун обнаружили, что простолюдины и лояльные своим вассалам герои в среднем умирают чаще, чем женщины высокого происхождения и интриганы.

Ученые рассказали, кто чаще других гибнет в сериале «Игра престолов»


За все время трансляции «Игры престолов» на экране появилось более 330 персонажей разного социального статуса, религиозной принадлежности и профессий, некоторые из них состояли в отношениях «вассал — сюзерен». Однако всех их объединяло то, что герои, пытавшиеся жить по правилам, умирали намного чаще, их экранное время составляло в среднем 24,3 часа. В то же время продолжительность жизни интриганов и женщин благородного происхождения составила 55,2 часа. Кроме того, немного времени живут бедняки и простолюдины — всего 19 часов.

К финалу седьмого сезона «Игры престолов» из 330 персонажей живыми остались только 186. Из всех умерших по естественным причинам скончались только двое героев — прислуга в Винтерфелле старая Нэн и мейстер Эймон из Черного замка. Все остальные погибли после получения ранений, в результате сожжения или отравления.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:25

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