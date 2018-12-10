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Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных людей года по версии «Яндекс»

Известный футболист Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА) оказался на первом месте в десятке самых известных людей, по версии поисковой системы «Яндекс». В списке оказались и политики.
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных людей года по версии «Яндекс»
Игорь Акинфеев стал известен благодаря своему знаменитому удару в одном из матчей ЧМ со сборной Испании, где он отбил пенальти. Также футболист заявил, что намерен завершить работу со сборной России. Второе и третье место заняли знаменитый боксер Хабиб Нурмагомедов и футболист Артем Дзюба. Российская фигуристка Алина Загитова оказалась на пятом месте, а девятое место отдали Лионелю Месси легендарному капитану футбольной команды «Барселона».
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных людей года по версии «Яндекс»

Также в списке можно было увидеть и политических деятелей, например, четвертое место заняла Колинда Грабар-Китарович. Она является первой женщиной в истории Хорватии, которая стала главой государства.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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