Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных людей года по версии «Яндекс»



Игорь Акинфеев стал известен благодаря своему знаменитому удару в одном из матчей ЧМ со сборной Испании, где он отбил пенальти. Также футболист заявил, что намерен завершить работу со сборной России. Второе и третье место заняли знаменитый боксер Хабиб Нурмагомедов и футболист Артем Дзюба. Российская фигуристка Алина Загитова оказалась на пятом месте, а девятое место отдали Лионелю Месси легендарному капитану футбольной команды «Барселона».

Игорь Акинфеев стал известен благодаря своему знаменитому удару в одном из матчей ЧМ со сборной Испании, где он отбил пенальти. Также футболист заявил, что намерен завершить работу со сборной России. Второе и третье место заняли знаменитый боксер Хабиб Нурмагомедов и футболист Артем Дзюба. Российская фигуристка Алина Загитова оказалась на пятом месте, а девятое место отдали Лионелю Месси легендарному капитану футбольной команды «Барселона».





Также в списке можно было увидеть и политических деятелей, например, четвертое место заняла Колинда Грабар-Китарович. Она является первой женщиной в истории Хорватии, которая стала главой государства.