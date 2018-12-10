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Назван ТОП-5 самых лучших гибридных автомобилей

В мире получают популяризацию гибридные автомобили, они занимают различные сегменты, в том числе и SUV. Эксперты назвали лучшие модели, производимые в настоящее время, лидером является популярный в США Toyota Prius.
Назван ТОП-5 самых лучших гибридных автомобилей

Актуальное поколение машины продают в РФ за 1,19 млн руб., среди россиян данная модель спросом не пользуется. На гибридной тяге машина расходует 4 л на 100 км пути. Далее следует кроссовер Lexus NX 300H стоимостью 3 млн руб. Автомобиль имеет улучшенную динамику разгона и «острое» рулевое управление. На третьем месте расположен седан Audi A6 Hybrid по цене 2,68 млн руб., модель относят к премиум-сегменту. Крутящий момент гибридной установки - 1,040 Нм. Далее указывают на BMW i8, купе получило гибридный агрегат, состоящий из 3-цилиндрового 1,5- литрового ДВС и электромотора. До контрольных 100 км/ч машина разгоняется за 4,4 с, расход топлива - 2, 5 л на 100 км пути.

На пятом месте расположен Porsche Panamera 4 E-Hybrid. При заправленном баке и заряженном аккумуляторе модель проезжает до 1 тыс. км. Экономичностью машина не отличается, она расходует 8,1 л на 100 км пути.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 01:00

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