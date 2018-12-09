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Елена Беркова ушла от пятого супруга Андрея Стоянова

Известная по фильмам пикантного жанра актриса Елена Беркова в очередной раз расторгла брак. Андрей Стоянов являлся пятым по счёту супругом артистки.
Елена Беркова ушла от пятого супруга Андрея Стоянова

Эпатажная 33-летняя актриса взрослого жанра расторгла брак с Андреем Стояновым. В 2017 году актёры заключили брачный союз отпраздновав его в Италии, затем обвенчались на Кипре. По словам Елены Берковой, Стоянов для неё являлся идеальным образцом супруга, находящим общий язык с её сыном, но сберечь брак у пары не получилось.

Андрей Стоянов поделился комментариями по поводу их разрыва. Он поведал, что Берковой было с ним невыносимо из-за того, что он отпетый холостяк, однако он очень старался сберечь отношения. Стоянов опекал экс-супругу, семья являлась для него основным приоритетом, но «не потянул». Актёр поделился, что тяжело переживает развод, ощущает внутреннюю пустоту и одиночество, но находит в себе силы пройти через это.

Впервые Елена Беркова вышла замуж, будучи ещё юной особой, за мужчину на 30 лет старше. От третьего брака со стриптизёром у Елены Берковой есть сын, а четвертый муж пару лет назад пропал без вести.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:25

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