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В Xiaomi создали бюджетную «умную» колонку для смартфонов

Компания Xiaomi создала гаджет, оценив его 2 тыс. рублей, изделие представляет собой бюджетный вариант «умной» колонки. В неё встроен голосовой помощник. Девайс имеет полноценный сенсорный дисплей.
В Xiaomi создали бюджетную «умную» колонку для смартфонов

Наличие экрана позволяет пользователю управлять системой «умного» дома, включая другие функции. Эксперты указывают, что нет никакой необходимости использовать виртуального помощника. Отмечено, что им по всей видимости станет Xiao AI, он создан в 2017 году. Смарт-колонка имеет модельный номер LX04, изделие снабдили модулем Bluetooth 5.0 LE. К устройству можно подключать смартфоны, функционирующие на операционной системе Android. В гаджет встроят голосовой помощник с элементами ИИ.

Эксперты указывают, что не ясно, для чего станет возможным использовать искусственный интеллект. Новинка работает на 4-ядерном процессоре MediaTek MT8167D, он имеет ядра ARM Cortex-A35, в том числе ускоритель модели Power VR GE8300.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:38

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