Экс-супруга Александра Малинина ютится в скромной квартире





Последние 17 лет Ольга Зарубина жила в США и теперь вернулась в Россию в возрасте 60 лет. С 2016 года Зарубина постоянно посещает эту страну, где живет ее дочь Кира. По ее словам, ей очень непросто обустроить свою жизнь в российской столице. Она вложила все свои деньги в покупку квартиры и ей хватило лишь на скромную недвижимость в ипотеку, а вот на ремонт средств уже не осталось и звезда 80-х живет в комнате с дешевым ламинатом и простыми обоями.Ольга Зарубина вспоминает, что в США пыталась петь в ресторане и выступать с фольклорными номерами "про ягоды". Так она проработала несколько недель, поскольку не могла работать по ночам с маленьким ребенком на руках. После развода с Александром Малининым она вышла замуж за администратора Владимира Евдокимова, но он скончался от рака и ей пришлось учиться жить по-новому.Сотрудники «Идеального ремонта» кардинально преобразили квартиру Ольги Зарубиной, перекрасили стены, сменили полы и дверь, обставили комнату уютной мебелью. Больше всего Зарубиной понравилась дизайнерская люстра, которая меняет направление света и яркость.Ольга Зарубина известная советская и российская певица, заслуженная артистка РСФСР. Выступала в коллективах "Дилижанс", "Лейся песня" и других. Известность пришла в 1977 году после исполнения песни "Так не должно быть" с Михаилом Боярским на концерте новогоднего огонька. Исполнитель песен Добрынина, Танича, Азарова, Дербенева и других авторов.